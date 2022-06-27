Власти Крыма рекомендовали жителям домов вдоль реки Салгир подготовиться к эвакуации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС.
«Сегодня ожидается резкий подъём уровня воды русла реки Салгир и её притоков. Жителям (домов вдоль русла) в случае поступления воды в жилые помещения направляться в безопасные места, возвышенности и пункты временного размещения, адреса которых можно уточнить в ЕДДС муниципальных образований. При себе необходимо иметь документы, а также средства первой необходимости», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о жителях Симферополя, Симферопольского и Белогорского районах по ходу течения реки.
Власти также рекомендовали не размещать автотранспорт вдоль русла реки Салгир.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.
Он также предупредил, что из-за увеличения объёмов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление.