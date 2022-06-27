Аксёнов: ряду районов Симферополя угрожает подтопление из-за вынужденного сброса воды

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из-за увеличения объёмов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление.
Аксёнов: ряду районов Симферополя угрожает подтопление из-за вынужденного сброса воды
  • РИА Новости

В своём Telegram он отметил, что сегодня провёл рабочее совещание, на котором обсуждалась возможность минимизации рисков, вызванных подъёмом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь шла о Симферопольском водохранилище.

«По информации заместителя директора ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Юрия Павловича Щербакова, фактическое поступление воды превышает объём сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удаётся. Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до посёлка Комсомольское) и Симферопольском районе. На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей», — сообщил Аксёнов.

По его словам, для стабилизации ситуации и минимизации ущерба задействованы все силы и средства.

Ранее Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.

27 июня ИА «Крыминформ» сообщало, что пресс-служба МЧС Крыма призвала жителей домов вдоль реки Салгир быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня воды в реке.

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