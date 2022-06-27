В Госдуме пройдут слушания по системе высшего образования в России

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Парламентские слушания по системе высшего образования в России планируют начать в Госдуме 27 июня. На встречу с депутатами пригласили ректоров российских вузов, представителей студенчества.

В обсуждениях также участвуют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Об этом сообщает РИА Новости

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

19 июня ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что, по его мнению, на сегодняшний день новый перечень специальностей, утверждённый Минобрнауки, является неудовлетворительным.

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