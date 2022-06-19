Ректор МГУ назвал новый перечень специальностей Минобрнауки неудовлетворительным

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Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил о том, что, по его мнению, на сегодняшний день новый перечень специальностей, утверждённый Минобрнауки, является неудовлетворительным.

«Это новый перечень направлений подготовки и специальностей, он пока что довольно неудовлетворительный, с моей точки зрения», — считает Садовничий, пишет ТАСС.

Реакция ректора связана с отсутствием некоторых фундаментальных направлений науки в указанном перечне. Среди таких Садовничий отметил механику, прикладную математику, информатику.

«Я понимаю, что создатели ставили целью укрупнить специальности, но не настолько. Сейчас нам нужен новый перечень, ориентированный на многовариантную модель, с приоритетами, о которых я уже говорил», — подытожил собеседник агентства.

Ранее Садовничий сообщал, что радикальных реформ в российском образовании после отказа от болонской системы не будет. 

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