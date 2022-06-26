В Калининграде допустили подорожание перевозки грузов паромом из регионов России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24» допустил подорожание перевозки грузов паромом из регионов России по сравнению с транспортировкой по железной дороге.

«Мы исходим из того, что эта разница будет просубсидирована. И наш бизнес, и люди, самое главное, не должны почувствовать этих изменений», — цитирует его ТАСС.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград.