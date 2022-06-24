Алиханов: появились сообщения, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград.
Алиханов: появились сообщения, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом Алиханов заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, при любом сценарии у Калининграда есть необходимая поддержка из федерального центра.

«Сейчас, правда, появились сообщения о том, что европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро», — отметил губернатор.

Ранее Алиханов заявил, что в Калининградской области рассчитывают, что совместно с МИД России удастся добиться поправок Евросоюза, которые исключат ограничения на транзит в регион.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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