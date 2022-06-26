Водолазы приступили к поиску пропавших туристов в Сочи
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, к работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолёт и два катера МЧС России.
«Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна», — заявили в мэрии.
Ранее стало известно, что в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.
Позже в администрации Сочи сообщили, что спасатели обнаружили тело второго погибшего.