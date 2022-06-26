Водолазы приступили к поиску пропавших туристов в Сочи

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Водолазы обследуют морское дно в поиске туристов в Сочи, которых в машинах унесло течением реки.
Водолазы приступили к поиску пропавших туристов в Сочи
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, к работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолёт и два катера МЧС России.

«Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна», — заявили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.

Позже в администрации Сочи сообщили, что спасатели обнаружили тело второго погибшего.

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