Резервный фонд правительства увеличили на 1,6 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.

Источником средств послужили неиспользованные деньги федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года.

Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусмотрены в законе о федеральном бюджете на финансовый год.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило ещё 49,6 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

По словам Мишустина, власти будут и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.