«Прайм»: россияне после 80 лет могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии

Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на получение выплаты к страховой пенсии в двойном размере.

Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Как рассказали агентству в Пенсионном фонде, через месяц после достижения пенсионером 80-летнего возраста размер выплат будет увеличен в два раза.

Однако, как уточняется, претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы, а также те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, имеют право оформить компенсацию по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только лица, получающие пособие по безработице.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 360 рублей.

Он также сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) начнёт доставлять пенсии с учётом дополнительной индексации на 10% с 3 июня.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребует выделения порядка 600 млрд рублей до конца года.