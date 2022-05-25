Президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.

Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

«Мы с правительством долго на этот счёт дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего законодательства», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил, что на следующей неделе будут приняты решения по индексации соцвыплат.