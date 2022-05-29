Силуанов: на повышение пенсий неработающим пенсионерам потребуется около 600 млрд рублей

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Министр финансов России Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что увеличение размера пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребует выделения порядка 600 млрд рублей до конца года.
Силуанов: на повышение пенсий неработающим пенсионерам потребуется около 600 млрд рублей
  • РИА Новости

«Недешёвое решение. До конца года (потребуется. — RT) порядка 600 млрд рублей, в последующее время — более триллиона рублей в год», — заявил Силуанов.

По его словам, данное решение позволит поддержать людей, нуждающихся в государственной помощи.

«На этом нельзя экономить», — заключил Силуанов.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 360 рублей.

Он также сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) начнёт доставлять пенсии с учётом дополнительной индексации на 10% с 3 июня

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