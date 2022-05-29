Силуанов: на повышение пенсий неработающим пенсионерам потребуется около 600 млрд рублей
- РИА Новости
«Недешёвое решение. До конца года (потребуется. — RT) порядка 600 млрд рублей, в последующее время — более триллиона рублей в год», — заявил Силуанов.
По его словам, данное решение позволит поддержать людей, нуждающихся в государственной помощи.
«На этом нельзя экономить», — заключил Силуанов.
Ранее российский президент Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам.
Министр труда Антон Котяков рассказал, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 360 рублей.
Он также сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) начнёт доставлять пенсии с учётом дополнительной индексации на 10% с 3 июня.