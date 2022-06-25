Путин поздравил выпускников с окончанием школы
«Во всех регионах: и в больших городах, и в небольших посёлках — выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием», — говорится в обращении президента.
Российский лидер посоветовал выпускникам всегда ставить для себя самую высокую планку, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то не получается сразу.
«И тогда вы обязательно добьётесь успеха — личностного, творческого, профессионального, а ваши мечты непременно станут реальностью», — подчеркнул Путин.
Президент также пожелал выпускникам счастья, благополучия и удачи во всём.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.