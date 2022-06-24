В Крыму рассказали о программе празднования Дня молодёжи

Председатель молодёжного парламента Крыма Алексей Зинченко рассказал о программе празднования Дня молодёжи.

Об этом сообщает «Крым 24».

«26 июня состоятся крупные молодёжные гулянья в Черноморском районе на площадке фестиваля «Extreme Крым». Несколько тысяч молодых людей со всех уголков республики объединятся на одной площадке, чтобы отметить праздник», — заявил Зинченко.

По его словам, 27 июня пройдут квесты в Симферополе, флешмобы в Судаке, совместные кинопросмотры в Красногвардейском районе.

День молодёжи отметят и в Самарской области, передаёт volga.news. В частности, 25 июня состоятся концерты, мастер-классы, открытые тренировки и показательные выступления в Тольятти, а 26 июня в Чапаевске пройдёт фестиваль молодёжного творчества «Другое поколение».

Ранее сообщалось, что в России проведут фестивали в честь Дня молодёжи.