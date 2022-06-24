В Крыму рассказали о программе празднования Дня молодёжи
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Об этом сообщает «Крым 24».
«26 июня состоятся крупные молодёжные гулянья в Черноморском районе на площадке фестиваля «Extreme Крым». Несколько тысяч молодых людей со всех уголков республики объединятся на одной площадке, чтобы отметить праздник», — заявил Зинченко.
По его словам, 27 июня пройдут квесты в Симферополе, флешмобы в Судаке, совместные кинопросмотры в Красногвардейском районе.
День молодёжи отметят и в Самарской области, передаёт volga.news. В частности, 25 июня состоятся концерты, мастер-классы, открытые тренировки и показательные выступления в Тольятти, а 26 июня в Чапаевске пройдёт фестиваль молодёжного творчества «Другое поколение».
Ранее сообщалось, что в России проведут фестивали в честь Дня молодёжи.