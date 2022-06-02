В России проведут фестивали в честь Дня молодёжи

Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с властями ряда регионов России и партнёрами проведёт фестивали в честь Дня молодёжи, который отмечается 26 июня.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Росмолодёжи.

Праздничные мероприятия состоятся в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске и Екатеринбурге, а также на мысе Тарханкут в Крыму.

«На фестивалях «День молодёжи — 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое», — заявила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

На территории фестивалей будут работать тематические зоны, в том числе зоны музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей.

Ранее ФАН сообщало о просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание», который состоялся в мае в разных городах России.