Врач Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду

Врач-педиатр Зоя Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

«Не ходить по жаре. Пить побольше жидкости (не сладких прохладительных напитков, а воды), носить соответствующую одежду — лёгкую. Желательно в выходные дни выехать за город, к водоёму», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

По словам педиатра, при необходимости важно вовремя оказать первую помощь — отнести человека в тень и вызвать скорую.

«Главное, чтобы пожилых людей не оставляли одних, людей с нарушениями циркуляторными, сосудистыми нарушениями, с хроническими заболеваниями, чтобы они были под присмотром», — заключила Скорпилева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.