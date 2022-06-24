Врач Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду

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Врач-педиатр Зоя Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду.
Врач Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду
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  • © Roman Denisov

«Не ходить по жаре. Пить побольше жидкости (не сладких прохладительных напитков, а воды), носить соответствующую одежду — лёгкую. Желательно в выходные дни выехать за город, к водоёму», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

По словам педиатра, при необходимости важно вовремя оказать первую помощь — отнести человека в тень и вызвать скорую.

«Главное, чтобы пожилых людей не оставляли одних, людей с нарушениями циркуляторными, сосудистыми нарушениями, с хроническими заболеваниями, чтобы они были под присмотром», — заключила Скорпилева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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