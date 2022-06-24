Депутат Петров прокомментировал ситуацию с импортом лекарств

Член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров прокомментировал ситуацию с импортом лекарств.

«Импортонезависимость — это вопрос лекарственной безопасности страны. Безусловно, ни одна страна в мире не может производить все лекарства. Но мы не находимся в изоляции — с нами сотрудничают более 150 стран. Сейчас мы определили своих стратегических союзников — тех, кто подтвердил, что в любой ситуации будет поставлять нам лекарства, которые у нас не производят», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в России мощная фармацевтическая индустрия — около 570 заводов.

Как отметил Петров, отечественные производители работают по так называемому стандарту GMP — это международный стандарт качества производства лекарств.

«Мы обладаем практически всеми технологиями, чтобы воспроизвести любой препарат», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.