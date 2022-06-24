Психолог Чуприкова дала рекомендации по питьевому режиму в жаркую погоду

Практический психолог и эксперт в сфере питания Юлия Чуприкова дала рекомендации по питьевому режиму в жаркую погоду.

«Как ни странно, лучший способ утолить жажду и избавиться от обезвоживания — выпить стакан если не горячего, то тёплого чая или воды. Выпив тёплую воду, организм сам станет охлаждать себя. Самый безопасный и эффективный способ улучшить самочувствие в жаркое время года», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, летом хорошо пить травяные чаи.

Также рекомендуется лимонад из воды и лимона, но без сахара. Вода не должна быть холодной.

Среди других полезных напитков — нежирное молоко, кефир и йогурт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.