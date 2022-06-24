Психолог Вронский рассказал, как противостоять минусам проживания в мегаполисе

Психолог Александр Вронский рассказал, как противостоять минусам проживания в мегаполисе.

«Отдых на природе, в лесу, в любом месте вдали от городского шума. Это является лучшим способом лечения депрессии от большого города. Именно пригородные звуки и цвета являются для человека естественными, а всё, что окружает его в городе, искусственное и действует на нервную систему угнетающе», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

Также рекомендуется время от времени менять вид деятельности. Среди других советов — соблюдать режим сна.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.