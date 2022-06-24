Отоларинголог Сайдулаева рассказала о вреде холодной воды в жару

Оториноларинголог, ринохирург кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева рассказала, почему в жару лучше употреблять тёплую воду.

В беседе с «Газетой.Ru» Сайдулаева объяснила, что в жару организм тратит много энергии и тепла на то, чтобы самостоятельно охладиться.

Так, если в этот момент пить холодную воду, организму потребуется дополнительная энергия, чтобы её согреть.

«Это стресс. Настройки сбиваются, иммунитет падает, возрастает риск заболевания, особенно при переохлаждении. А в жаркую погоду очень легко переохладиться!» — предупредила Сайдулаева.

По её словам, холодная вода, попадая в желудок, блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс.

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