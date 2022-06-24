Юрист Соловьёв оценил планы МВД ввести ответственность за пропаганду наркотиков в сети

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT заявление первого замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова о планах ввести в ближайшее время уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.
Юрист Соловьёв оценил планы МВД ввести ответственность за пропаганду наркотиков в сети
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

По словам юриста, сегодня люди, «рекламирующие» наркотики, достаточно часто являются «представителями молодёжной субкультуры».

Он заметил, что пропаганда содержится в текстах их песен, на одежде или в виде татуировок.

«Когда их привлекают к административной ответственности за пропаганду наркотиков, они без труда уплачивают штраф. Правда делают из этого мощный самопиар, в результате чего профилактическое и общественное значение наказания начисто нивелируется», — подчеркнул Соловьёв.

Эксперт добавил, что введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети должно значительно снизить количество такой рекламы.

«Конечно, в новом законе надо будет сделать исключение для тех, кто занимается наукой, фармацевтикой и здравоохранением», — считает юрист.

Ранее Смуров заявил, что в России в ближайшее время могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

В ходе пресс-конференции он отметил, что сейчас заканчивается работа в соответствии с поручением президента.

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