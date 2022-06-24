В МВД заявили, что в России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в сети
- РИА Новости
В ходе пресс-конференции он заявил, что сейчас заканчивается работа в соответствии с поручением президента.
«И надеемся, что достаточно серьёзным шагом... должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети интернет», — цитирует его ТАСС.
В июне 2021 года глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за три года число зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий, выросло в два с половиной раза.