Колокольцев заявил о росте числа наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД Медиа».
«Безусловно, принципиальное значение здесь имеет своевременное ограничение доступа к сайтам, распространяющим запрещённую информацию. Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тыс.», — сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
По его словам, накоплен опыт привлечения общественных объединений, оказывающих содействие в выявлении групп деструктивной направленности в интернете.
«Одновременно выстроено взаимодействие с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например «ВКонтакте». В результате совместной работы с её администрацией удалено почти 900 записей», — сообщил министр.
Ещё одной важной мерой он назвал введение административной ответственности за пропаганду наркотиков с использованием интернета.
Как отметил Колокольцев, нужен комплексный подход, участие всех заинтересованных органов госвласти.
Ранее URA.RU сообщало, что вынесен приговор по делу о сбыте наркотических средств в Пермском крае и Тюменской области.