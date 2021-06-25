Колокольцев заявил о росте числа наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за три года число зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий, выросло в два с половиной раза.
Колокольцев заявил о росте числа наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Безусловно, принципиальное значение здесь имеет своевременное ограничение доступа к сайтам, распространяющим запрещённую информацию. Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тыс.», — сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, накоплен опыт привлечения общественных объединений, оказывающих содействие в выявлении групп деструктивной направленности в интернете.

«Одновременно выстроено взаимодействие с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например «ВКонтакте». В результате совместной работы с её администрацией удалено почти 900 записей», — сообщил министр.

Ещё одной важной мерой он назвал введение административной ответственности за пропаганду наркотиков с использованием интернета.

Как отметил Колокольцев, нужен комплексный подход, участие всех заинтересованных органов госвласти.

Ранее URA.RU сообщало, что вынесен приговор по делу о сбыте наркотических средств в Пермском крае и Тюменской области.

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