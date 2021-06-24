Вынесен приговор по делу о сбыте наркотиков в Пермском крае и Тюменской области

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Вынесен приговор по делу о сбыте наркотических средств в Пермском крае и Тюменской области.
Вынесен приговор по делу о сбыте наркотиков в Пермском крае и Тюменской области
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте краевого ГУ МВД России.

Трёх жителей Московской области задержали в Перми и Тюмени. Предполагаемый организатор арестован по месту жительства в Клину, передаёт URA.RU.

Всех четверых признали виновными в незаконном обороте наркотиков. Индустриальный районный суд Перми назначил им от 8 лет до 11,5 года заключения. Фигуранты также должны выплатить штрафы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков.

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