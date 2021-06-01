В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Фигуранты уголовных дел — 14 жителей Удмуртии, Башкирии, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии следствия, злоумышленники в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин.
Четверо обвиняемых также занимались отмыванием более миллиона рублей, полученных от продажи.
По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской области изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.