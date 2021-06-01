В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков

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В Удмуртии перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в сбыте наркотиков.
В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Фигуранты уголовных дел — 14 жителей Удмуртии, Башкирии, Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии следствия, злоумышленники в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотических средств через интернет-магазин.

Четверо обвиняемых также занимались отмыванием более миллиона рублей, полученных от продажи.

По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской области изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.

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