Эксперт по безопасности Собкалова объяснила, как уберечь ребёнка во время отдыха на даче

Эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, как организовать отдых ребёнка на даче.

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала изучить вместе с ребёнком окрестности, а также обозначить территорию, где гулять безопасно.

«Говорите про безопасность, задавая вопросы. И всегда дожидайтесь от ребёнка ответа, хоть это бывает и сложно. Только после этого, обсуждая ответ, корректируйте его», — отметила Собкалова.

Также необходимо договориться с ребёнком о том, чтобы он всегда сообщал вам или ответственным взрослым, где и с кем он находится.

Кроме того, его важно обучить основам первой помощи, чтобы мелкие царапины, ссадины и ушибы не привели к тяжёлым последствиям.

Наряду с этим эксперт порекомендовала рассказать ребёнку, как и в каких случаях звонить в экстренные службы.

По сообщениям телеканала «360», в первую смену в лагерях Московской области отдохнули более 40 тыс. детей.