Роскачество: доля фальсификата в российском мороженом составила 18%

Специалисты Роскачества провели проверку, показавшую, что качество мороженого в стране ухудшилось по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на официальный сайт организации.

Отмечается, что специалисты проверили 70% российского рынка пломбира.

Так, кишечная палочка была обнаружена в шесть раз чаще, чем в 2018 году.

Кроме того, у экспертов возникли претензии к вкусу, запаху и цвету большинства образцов мороженого.

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