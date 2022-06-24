Роскачество: доля фальсификата в российском мороженом составила 18%

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Специалисты Роскачества провели проверку, показавшую, что качество мороженого в стране ухудшилось по сравнению с предыдущими годами.
Роскачество: доля фальсификата в российском мороженом составила 18%
  • Gettyimages.ru
  • © Tedor Groza / EyeEm

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на официальный сайт организации.

Отмечается, что специалисты проверили 70% российского рынка пломбира.

Так, кишечная палочка была обнаружена в шесть раз чаще, чем в 2018 году.

Кроме того, у экспертов возникли претензии к вкусу, запаху и цвету большинства образцов мороженого.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала телеканалу «360», от каких продуктов лучше отказаться в жару.

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