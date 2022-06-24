В Минкультуры заявили о возвращении в Россию около 1500 экспонатов с зарубежных выставок
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«В Российскую Федерацию возвращены порядка 1500 экспонатов с выставок в Республике Беларусь, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Корее, Объединённых Арабских Эмиратах, Нидерландах, Султанате Оман, Сербии, Франции, Чехии, Японии», — приводит ТАСС заявление.
В Минкультуры добавили, что временный вывоз предметов искусства на выставки дружественных стран возобновится в 2023 году.
В мае директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что вернувшиеся из Парижа экспонаты коллекции Морозовых прибыли в Россию в идеальном состоянии.