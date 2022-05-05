Картины из коллекции Морозовых вернулись в Третьяковскую галерею в идеальном состоянии
- РИА Новости
«Могу сказать, все 33 работы из собрания Третьяковской галереи вернулись в идеальном состоянии, без изменений сохранности», — цитирует Трегулову РИА Новости.
Она отметила высокий уровень безопасности транспортировки экспонатов.
Ранее глава российского Минкультуры Ольга Любимова заявила, что в Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.
Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой также отметил отсутствие угроз для российской культурной собственности за рубежом.