Швыдкой заявил об отсутствии угроз российской культурной собственности за рубежом
- РИА Новости
«Всё находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не всё возможно сегодня чисто логистически вернуть», — приводит РИА Новости его слова.
Швыдкой добавил, что речь идёт о работах Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о произведениях Карла Фаберже, которые экспонируются в Лондоне.
«Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу», — добавил он.
Ранее глава российского Минкультуры Ольга Любимова заявила, что в Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.