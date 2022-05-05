Швыдкой заявил об отсутствии угроз российской культурной собственности за рубежом

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Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что угроз российской культурной собственности за рубежом нет.
Швыдкой заявил об отсутствии угроз российской культурной собственности за рубежом
  • РИА Новости

«Всё находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не всё возможно сегодня чисто логистически вернуть», — приводит РИА Новости его слова.

Швыдкой добавил, что речь идёт о работах Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о произведениях Карла Фаберже, которые экспонируются в Лондоне.

«Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу», — добавил он.

Ранее глава российского Минкультуры Ольга Любимова заявила, что в Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.

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