В Пушкинском музее высказались о состоянии картин, вернувшихся из Парижа

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Научный сотрудник и хранитель Пушкинского музея Анна Познанская рассказала о состоянии экспонатов из коллекции Морозовых, вернувшихся в Россию из Парижа.
В Пушкинском музее высказались о состоянии картин, вернувшихся из Парижа
  • РИА Новости

«В целом всё закончилось хорошо. Конечно, это было волнительно, но очень приятно, что наши коллеги во Франции делали всё возможное, чтобы вещи вернулись в сохранности», — цитирует Познанскую Life.ru.

По её словам, большинство людей, в том числе во Франции, понимают ценность данных экспонатов, поскольку это художественное наследие, которое принадлежит всему миру.

Познанская добавила, что полотна пришли в хорошем состоянии.

Ранее глава российского Минкультуры Ольга Любимова заявила, что в Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.

Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой также отметил отсутствие угроз для российской культурной собственности за рубежом.

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