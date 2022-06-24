«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Курской области до 8 июля

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении до 8 июля «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.
«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Курской области до 8 июля
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на две недели — до 8 июля», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что правоохранительные органы и спецслужбы Курской области продолжат работу в усиленном режиме.

Ранее губернатор Курской области заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

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