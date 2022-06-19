Глава СК России поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области
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«Глава Следственного комитета поручил по данному факту возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении СК России.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.
По его словам, в результате атаки повреждён один из домов.