Глава СК России поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора в Курской области.
Глава СК России поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области
  • © Пресс-служба СК РФ

«Глава Следственного комитета поручил по данному факту возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении СК России.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.

По его словам, в результате атаки повреждён один из домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить