Глава СК России поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора в Курской области.

«Глава Следственного комитета поручил по данному факту возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении СК России.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.

По его словам, в результате атаки повреждён один из домов.