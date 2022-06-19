Губернатор сообщил об обстреле с беспилотника приграничного хутора в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.

«Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что в результате атаки повреждён один из домов.

«Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие», — подытожил губернатор.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины обстрелян посёлок Хотмыжск в Белгородской области. Никто из мирных жителей не пострадал.

В СК России добавили, что ведомство даст правовую оценку «преступным действиям украинских боевиков».