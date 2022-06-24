Состояние пострадавших при падении самолёта в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое

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Состояние пяти пострадавших при падении самолёта Ил-76 в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
Состояние пострадавших при падении самолёта в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое
  • © РИА Новости / Наталья Соловьева

По его словам, все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших.

«В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолёта. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое», — написал Малков в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате падения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, ещё пятеро получили различные травмы.

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