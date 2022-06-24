Состояние пострадавших при падении самолёта в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое

Состояние пяти пострадавших при падении самолёта Ил-76 в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

По его словам, все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших.

«В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолёта. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое», — написал Малков в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате падения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, ещё пятеро получили различные травмы.