Состояние пострадавших при падении самолёта в Рязани оценивается как стабильно тяжёлое
- © РИА Новости / Наталья Соловьева
По его словам, все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших.
«В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолёта. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое», — написал Малков в Telegram.
Ранее стало известно, что в результате падения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, ещё пятеро получили различные травмы.