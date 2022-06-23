В Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам

Власти Москвы рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам в городских и коммерческих аптеках.

Об этом сообщает НСН.

«В январе мы дали возможность москвичам получать льготные лекарства по электронным рецептам не только в аптеках Депздрава, но и в коммерческих аптечных точках. К проекту присоединились уже более 350 частных аптек», — заявила заммэра Анастасия Ракова.

По её словам, горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить разницу в цене.

«Таким образом можно сэкономить от 10 до 50% стоимости», — уточнила она.

Как отметила Ракова, всего в коммерческих аптеках обслужили более 3 тыс. электронных рецептов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области оформили 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства.