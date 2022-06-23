Кардиолог Жито рассказал о симптомах сердечной недостаточности
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Речь идёт о синдроме, вызванном декомпенсированным нарушением функции миокарда, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма.
В беседе с Пятым каналом эксперт отметил, что внимание стоит обратить на потемнение в глазах, головокружение, аритмию, бледность, приступы слабости, усталость.
Среди других симптомов сердечной недостаточности — обмороки, отёки нижних конечностей, снижение сопротивляемости стрессам.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.