Кардиолог Жито рассказал о симптомах сердечной недостаточности

Эндокринолог и кардиолог Алексей Жито рассказал о симптомах сердечной недостаточности.

Речь идёт о синдроме, вызванном декомпенсированным нарушением функции миокарда, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма.

В беседе с Пятым каналом эксперт отметил, что внимание стоит обратить на потемнение в глазах, головокружение, аритмию, бледность, приступы слабости, усталость.

Среди других симптомов сердечной недостаточности — обмороки, отёки нижних конечностей, снижение сопротивляемости стрессам.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.