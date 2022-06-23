Врач Воробьёв рассказал, что делать при солнечном ударе

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Доктор медицинских наук Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного общества терапевтов, рассказал, что делать при солнечном ударе.
Врач Воробьёв рассказал, что делать при солнечном ударе
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«При солнечном ударе надо, во-первых, лежать. Выпить холодной воды, даже протереть можно холодной водой тело», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам медика, при высокой температуре можно выпить жаропонижающее.

Воробьёв также выразил мнение, что если всё прошло в течение нескольких часов, то обращаться к врачу не нужно.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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