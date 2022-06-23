Несовершеннолетний получил год колонии за осквернение Вечного огня на Ставрополье

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Суд приговорил к одному году воспитательной колонии несовершеннолетнего, который в марте справил нужду на Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье.
Несовершеннолетний получил год колонии за осквернение Вечного огня на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ставропольский краевой суд.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год в воспитательной колонии», — отметили в суде, добавив, что дело было выделено в отдельное производство ввиду возраста нарушителя.

Уточняется, что судом было установлено, что подросток «совершил акт мочеиспускания с постамента обелиска «Вечная Слава». Данным поступком он «осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества».

«В это же время находящиеся там же двое обвиняемых, действуя совместно с несовершеннолетним, зажгли от вечного огня сигареты, а также бросили в огонь цветы, возложенные рядом в память о павших воинах, при этом пытаясь его задуть», — подчеркнули в суде.

В отношении двоих обвиняемых рассмотрение дела продолжается, добавили в суде.

В марте трое молодых людей, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, были доставлены в полицию. Позднее они извинились за свой поступок.

29 марта суд отправил их под арест.

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