В Минцифры сообщили о DDoS-атаке на портал госуслуг со стороны Украины

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Со стороны Украины зафиксирована мощная DDoS-атака на портал госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры России.
В Минцифры сообщили о DDoS-атаке на портал госуслуг со стороны Украины
  • РИА Новости

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на сайт «Госуслуги», инициированные со стороны Украины», — говорится в сообщении в Telegram

По данным ведомства, украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для кибератак.

Пиковая нагрузка на сайт составляла до 340 тыс. запросов в секунду, заявили в Минцифры.

Уточняется, что атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, а также на платёжную систему.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.

В МИД России пообещали твёрдый ответ в случае продолжения киберпровокаций Украины.

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