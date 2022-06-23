В Минцифры сообщили о DDoS-атаке на портал госуслуг со стороны Украины
- РИА Новости
«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на сайт «Госуслуги», инициированные со стороны Украины», — говорится в сообщении в Telegram.
По данным ведомства, украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для кибератак.
Пиковая нагрузка на сайт составляла до 340 тыс. запросов в секунду, заявили в Минцифры.
Уточняется, что атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, а также на платёжную систему.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.
В МИД России пообещали твёрдый ответ в случае продолжения киберпровокаций Украины.