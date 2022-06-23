Депутат Бурматов рассказал о законопроекте о запрете торговли животными в зоомагазинах

Первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов допустил, что Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины.

«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьёзная норма… это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года», — цитирует РИА Новости депутата.

В декабре 2021 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения.