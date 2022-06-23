В России за сутки госпитализировали 1202 человека с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в России госпитализированы 1202 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1282 пациента с COVID-19.
В России за сутки госпитализировали 1202 человека с коронавирусом
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Всего за 24 часа выявлено 3166 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3058.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 66 заболевших.

Также за сутки выздоровели 3517 человек, накануне — 3767.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить