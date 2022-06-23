В России за сутки госпитализировали 1202 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 1202 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1282 пациента с COVID-19.

Всего за 24 часа выявлено 3166 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее — 3058.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 68 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 66 заболевших.

Также за сутки выздоровели 3517 человек, накануне — 3767.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.