Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неготовности человечества к новым пандемиям

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество не готово к новым пандемиям.
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неготовности человечества к новым пандемиям
  • AP
  • © Nardus Engelbrecht

«Мир не готов. Если ударит ещё один вирус, начнётся новая пандемия, мы всё ещё не будем готовы», — приводит РИА Новости слова главы ВОЗ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Джакарте, где пройдёт встреча министров здравоохранения G20.

Ранее Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.

По состоянию на 19 июня, в мире зарегистрировано 538,69 млн случаев инфицирования коронавирусом.

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