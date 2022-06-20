Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неготовности человечества к новым пандемиям
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«Мир не готов. Если ударит ещё один вирус, начнётся новая пандемия, мы всё ещё не будем готовы», — приводит РИА Новости слова главы ВОЗ.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Джакарте, где пройдёт встреча министров здравоохранения G20.
Ранее Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.
По состоянию на 19 июня, в мире зарегистрировано 538,69 млн случаев инфицирования коронавирусом.