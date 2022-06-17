Глава ВОЗ призвал продолжать глобальную вакцинацию от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.
Глава ВОЗ призвал продолжать глобальную вакцинацию от коронавируса
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С такой рекомендацией он выступил на девятом Глобальном бакинском форуме «Угрозы глобальному миропорядку».

«Невакцинированными остаются 1 млрд человек», — сказал он. Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.

Это означает, что нужно продолжать вакцинацию населения, отметил Гебрейесус.

Он добавил, что в фокусе внимания должны быть люди из групп повышенного риска: работники здравоохранения, лица старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.

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