Глава ВОЗ призвал продолжать глобальную вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать вакцинацию от коронавируса как можно большего числа людей.

С такой рекомендацией он выступил на девятом Глобальном бакинском форуме «Угрозы глобальному миропорядку».

«Невакцинированными остаются 1 млрд человек», — сказал он. Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.

Это означает, что нужно продолжать вакцинацию населения, отметил Гебрейесус.

Он добавил, что в фокусе внимания должны быть люди из групп повышенного риска: работники здравоохранения, лица старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.