Глава ВОЗ призвал продолжать глобальную вакцинацию от коронавируса
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С такой рекомендацией он выступил на девятом Глобальном бакинском форуме «Угрозы глобальному миропорядку».
«Невакцинированными остаются 1 млрд человек», — сказал он. Слова главы ВОЗ приводит ТАСС.
Это означает, что нужно продолжать вакцинацию населения, отметил Гебрейесус.
Он добавил, что в фокусе внимания должны быть люди из групп повышенного риска: работники здравоохранения, лица старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.