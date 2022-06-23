Постпред Мурадов заявил, что Крым продолжит добычу газа в Чёрном море

Крым продолжит разработку газовых месторождений в Чёрном море, несмотря на атаку украинской стороны на буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз», произошедшей 20 июня. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма», — цитирует его РИА Новости.

Утром 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что ВСУ атаковали платформы «Черноморнефтегаза», которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы.

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар украинских войск по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» в Чёрном море, заявил, что в ООН выступают против любых ударов по гражданской инфраструктуре.