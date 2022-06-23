РБК: в Минтруде России предложили вариант индексации пенсий на следующие три года
Об этом пишет РБК со ссылкой на документ бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Согласно планам Минтруда, страховые пенсии с 1 января 2023 года могут быть проиндексированы на 6,8%, с 1 января 2024 года — на 6,1%.
С 1 февраля 2025 года пенсии планируют проиндексировать на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.
Уточняется, что работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснётся.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.