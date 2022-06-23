РБК: в Минтруде России предложили вариант индексации пенсий на следующие три года

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Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8% в год.

Об этом пишет РБК со ссылкой на документ бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно планам Минтруда, страховые пенсии с 1 января 2023 года могут быть проиндексированы на 6,8%, с 1 января 2024 года — на 6,1%.

С 1 февраля 2025 года пенсии планируют проиндексировать на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

Уточняется, что работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснётся.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

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