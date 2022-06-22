В Госдуму внесли законопроект о винном туризме

В Госдуму внесли законопроект о введении понятия «винный туризм» в качестве одного из направлений сельского туризма.

Как сообщает ТАСС, винный туризм предусматривает посещение виноградников и хозяйств для отдыха без материальной выгоды и с возможностью предоставления услуг по временному размещению и организации досуга.

Согласно документу, «объектами винного туризма» выступают объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, используемые для предоставления услуг винного туризма.

Площадь объектов винного туризма не должна превышать 1,5 тыс. кв. м, количество этажей — не более двух.

В 2019 году для развития винного туризма в России внесли изменения в закон о рекламе, сообщила RT заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она рассказала, какие условия необходимо будет соблюдать виноделам, чтобы рекламировать своё вино.