Врач Ярцева рассказала, как улучшить работу мозга

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как улучшить работу мозга.

В беседе с Nation News она напомнила, что часть мозга, отвечающая за рутинные процессы, имеет ограничения по продолжительности работы, и после какого-то времени требуется отдых для восстановления.

«Люди часто этим пренебрегают, оставляя эту часть мозга без должного контроля — необходимого отдыха. Например, люди постоянно думают о работе, в том числе ночью и чуть ли не во сне. Соответственно, мозг не расслабляется. Как следствие, снижается работоспособность, концентрация внимания, эффективность специалиста», — пояснила Ярцева.

По её словам, важно соблюдать режим труда и отдыха. Врач также напомнила о необходимости ложиться спать до полуночи, чтобы успел выработаться мелатонин.

«Если человек ест разнообразно, у него будет достаточно полиненасыщенных кислот. Они содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, масле, сыродавленых маслах. В частности, крайне полезны льняное масло, свежая красная рыба», — добавила врач.

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