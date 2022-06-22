В Волгоградской области семь школьников сдали ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов

В Волгоградской области семь выпускников написали ЕГЭ по истории и физике на высший балл.

Об этом пишет novostivolgograda.

Уточняется, что 100 баллов за ЕГЭ по истории получили пять человек из Волгограда, Волжского и Елани, по физике — двое из Волгограда и Камышина.

Общее число стобалльников в регионе достигло 45.

Ранее URA.RU сообщало, что учащаяся лицея №1 города Кунгура Варвара Буторина стала первой школьницей в Пермском крае, которая сдала ЕГЭ сразу по нескольким предметам на 100 баллов.