В Волгоградской области семь школьников сдали ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов
- РИА Новости
Об этом пишет novostivolgograda.
Уточняется, что 100 баллов за ЕГЭ по истории получили пять человек из Волгограда, Волжского и Елани, по физике — двое из Волгограда и Камышина.
Общее число стобалльников в регионе достигло 45.
Ранее URA.RU сообщало, что учащаяся лицея №1 города Кунгура Варвара Буторина стала первой школьницей в Пермском крае, которая сдала ЕГЭ сразу по нескольким предметам на 100 баллов.