В Волгоградской области семь школьников сдали ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов

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В Волгоградской области семь выпускников написали ЕГЭ по истории и физике на высший балл.
В Волгоградской области семь школьников сдали ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов
  • РИА Новости

Об этом пишет novostivolgograda.

Уточняется, что 100 баллов за ЕГЭ по истории получили пять человек из Волгограда, Волжского и Елани, по физике — двое из Волгограда и Камышина.

Общее число стобалльников в регионе достигло 45.

Ранее URA.RU сообщало, что учащаяся лицея №1 города Кунгура Варвара Буторина стала первой школьницей в Пермском крае, которая сдала ЕГЭ сразу по нескольким предметам на 100 баллов.

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