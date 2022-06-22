Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд

По итогам 2021 года Москва экспортировала продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму $33,5 млрд, заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что почти 57% от этого объёма было продано дружественным странам, а именно — на более $19 млрд.

«В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму $33,5, что на 25% превышает результат 2020 года», — цитирует Ефимова НСН.

В прошлом году главным импортёром России был Казахстан. В лидерах по объёму закупок также числятся Белоруссия, Китай, Турция и Вьетнам.

Также отмечается, что почти 82% от столичного неэнергетического экспорта пришлось на промышленную продукцию.

Ранее сообщалось, что объём столичного экспорта мяса и мясной продукции по итогам 2021 года составил $134,5 млн, что на 11,5% выше показателей 2019 года — Москва занимает четвёртое место среди регионов по объёму экспортных поставок данной категории продукции.