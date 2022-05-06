Власти Москвы рассказали об увеличении поставок мяса и мясной продукции почти на 12%

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Объём столичного экспорта мяса и мясной продукции по итогам 2021 года составил $134,5 млн, что на 11,5% выше показателей 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали об увеличении поставок мяса и мясной продукции почти на 12%
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

«Москва занимает четвертое место среди регионов по объёму экспортных поставок данной категории продукции. В основном столица экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что Москва активно поставляет мясо в страны ближнего зарубежья, в том числе в государства ЕАЭС. Объём экспорта мяса и мясных продуктов в эти страны составил $95 млн в прошлом году. 

Ранее сайт «Москва 24» сообщал об увеличении объема несырьевого экспорта Москвы в ОАЭ в семь раз в 2021 году. 

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